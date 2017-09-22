Государство больше не будет заниматься определением граждан, нуждающихся в социальных услугах

Министерство труда и социальной защиты намерено передать организациям частного и гражданского сектора определять на местах граждан, нуждающихся в социальной помощи, сообщила в пятницу в ходе первого форума соцработников, проходящего в Астане глава ведомства Тамара Дуйсенова.

«С учетом результата проведенного преобразования и тенденции ожидаемого роста потребности в соцуслугах, нами подготовлена концепция третьего этапа модернизации системы. Ее главными задачами являются усиление адресности, обеспечение доступности и качества предоставляемых госуслуг в сфере социального обслуживания. Реализация этих задач планируется на базе солидарного участия в системе социального обслуживания государства, частного и гражданского секторов, семьи и самих получателей услуг», - пояснила Дуйсенова.

В частности, для усиления адресности предоставляемых услуг, планируется перейти от заявительного подхода к выявительному.

«Работа только по заявлению предполагает, что трудная жизненная ситуация уже свершилась, ее разрешение требует существенных усилий. При этом упускается профилактический момент, возможность работы с этой ситуацией на ранней стадиях, когда есть шанс преодолеть развитие негативных тенденции. В ряде случаев это приводит консервации социальных проблем и трудных жизненных ситуации в семье», - объяснила она.

«В этой связи предусматривается, в первую очередь, определение на местах контингента граждан, нуждающегося в услугах. Эта функция будет полностью переведена на аутсорсинг организациям частного и гражданского сектора. По результатам будет сформирован социальный регистр граждан или социальный паспорт получателя услуг. Он будет содержать информацию о потребностях и получаемых услугах граждан», - сообщила министр.

Следующим шагом в министерстве намерены усилить адресность, то есть, пересмотреть критерии социального обслуживания.

«Это означает, что лица, включенные в социальный регистр, будут распределены на различные категории получателей услуг на индивидуально-личностном и семейном уровнях или в специальных группах, сформированных с учетом возраста, степени ограничения жизнедеятельности, видов трудных жизненных ситуации, индивидуальных потребностей. Далее будет осуществляться выбор услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности, социальной интеграции целевых категории граждан. На основе этих данных регистра местные исполнительные органы будут определять потребность в специальных социальных услугах, необходимый объем финансирования и обеспечить адресное социальное обслуживание», - заключила Дуйсенова.