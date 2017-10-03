Двое врачей и трое членов экипажа погибли в авиакатастрофе под Алматы

В министерстве здравоохранения и комитете гражданской авиации озвучили имена погибших в авиакатастрофе под Алматы.

«Для оказания медицинской помощи родильнице в тяжелом состоянии 03 октября в 18 часов 39 минут из г. Алматы в г.Шымкент вылетела бригада санитарной авиации в составе 2-х врачей: профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович, - сообщили в Минздраве.

В ведомстве также добавили, что «пациентов на борту не было». Вылет осуществлялся на самолете «АН-28» авиакомпании «East Wing», согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации. Связь с бортом была потеряна. Самолет найден вблизи г. Алматы. Обнаружены тела пяти погибших», - сообщили в Минздраве.

Ведомство выразило «искренние соболезнования и окажет моральную и материальную поддержку семьям медицинских работников, погибших при исполнении служебных обязанностей».

В комитете гражданской авиации в свою очередь назвали имена только двух членов экипажа разбившегося самолета - его командиром был гражданин Кыргызстана Геннадий Цой, а вторым пилотом - Евгений Кутафин. Портал Tengrinews.kz со ссылкой на авиакомпанию East Wing, которая осуществляла перевозку, сообщает, что третьим членом экипажа был техник Бейшибек Ахматбаев. Он так же, как и командир, мог быть гражданином Кыргызстана.