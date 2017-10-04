Создана спецкомиссия по расследованию причин крушения самолета АН-28

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана сообщило о создании специальной комиссии для расследования причин крушения самолета АН-28 в Алматинской области. Члены комиссии вылетели на место авиапроисшествия.

Комиссию возглавил вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр. По данным министерства, причины падения самолета будут выяснены в ближайшее время.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выразил соболезнования родным и близким погибших членов экипажа – командира воздушного судна Геннадия Цой, второго пилота Евгения Кутафина, авиатехника Бейшибека Ахматбаева, а также пассажиров - профессора, врача акушер-гинеколога Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаева Талгат Анапиевича, профессора, врача-реаниматолога Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаева Жанибека Тукеновича.

Самолет санитарной авиации, выполнявший рейс Алматы - Шымкент - Алматы, пропал с радаров вечером в 18:47. В 20:25 официальный представитель комитета по ЧС министерства внутренних дел Руслан Иманкулов подтвердил, что подразделения комитета прибыли на место падения самолета и производят его тушение .

Позже Минздрав сообщил, что самолет санавиации летел для оказания медицинской помощи родившей женщине, находящейся в тяжелом состоянии.

Вылет осуществлялся на самолете «АН-28» авиакомпании «East Wing», согласно договору с Республиканским центром санитарной авиации.