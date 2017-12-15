Бывший министр экономического развития России приговорен к восьми годам строгого режима

Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова приговорила бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаев признан виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, которую он требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает Meduza.

Обвинение просило приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Суд подтвердил позицию следствия, что в 2016 году Улюкаев потребовал от Сечина взятку за одобрение сделки по покупке «Башнефти». Бывшего министра задержали в офисе «Роснефти» при получении денег.

Сам Улюкаев свою вину отрицает. Он заявил, что никто кроме Сечина не слышал слов о якобы требовании взятки. Улюкаев также настаивает, что не знал о содержимом сумки с деньгами, которую он получил от Сечина.

Бывший министр намерен добиваться от расследования провокации взятки.

РИА Новости пишет, что Улюкаева также оштрафовали на 130 миллионов рублей. Агенство сообщает, что он взят под стражу, приговор дослушивает в клетке.

Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, осужденным за коррупцию.