Бывший министр экономического развития России приговорен к восьми годам строгого режима

Он признан виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов
Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова приговорила бывшего министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Улюкаев признан виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, которую он требовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина, передает Meduza.
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