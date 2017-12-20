Миграционный ЦОН будет запущен в Астане до конца года

До конца текущего года в Астане в пилотном режиме будет запущен миграционный центр обслуживания населения, в котором услуги иностранцам будут также оказывать по принципу «одного окна», сообщил в среду в ходе заседания правительства глава государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов.

«До конца текущего года совместно с МВД мы планируем в городе Астане запустить пилотный проект - миграционный ЦОН, в рамках которого планируем оказание услуг по приему и регистрации иностранных граждан по принципу «одного окна». Чтобы иностранные граждане без проблем, безбарьерно могли получать услуги у нас в Казахстане», - сообщил Оспанов.

Также до конца года корпорация планирует открыть на принципах государственно-частного партнерства два спецЦОНа в городах Кокшетау и Семей. А в первом квартале 2018 года – в городах Уральск и Атырау.

«Таким образом, мы полностью «закроем» все регионы по спецЦОНам – по выдаче в автоматизированном формате, сдаче практического экзамена и получению водительского удостоверения», - заключил он.