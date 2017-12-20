Результаты работы примирительной комиссии по требованиям шахтеров «АрселорМиттал» будут представлены завтра – Дуйсенова

Примирительная комиссия, которая была создана по итогам забастовки шахтеров в городе Шахтинске Карагандинской области, завершила свою работу. Как заявила журналистам в среду в кулуарах заседания правительства министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, соглашение достигнуто по всем 28 пунктам.

«Чем мы закончили. Работодатель, работник сегодня пришел к согласию. В течение последних трех дней проходила примирительная комиссия. Вы знаете, что они (шахтеры изначально - V) я вам озвучила около семи требований, эти требования переросли в 28 пунктов. Все эти 28 пунктов примирительной комиссией рассмотрены. Сегодня эта комиссия завершила работу», - заявила Дуйсенова.

Она отметила, что результаты, скорее всего, будут объявлены завтра.

«В целом, у меня предварительная информация о том, что по всем позициям и работодатель, и работники - это предварительная информация, пришли к единому мнению. Я думаю, что завтра мы получим и дополнительно вам сообщим», - заключила министр.