Требования шахтеров состояли из 28 пунктов
Результаты работы примирительной комиссии по требованиям шахтеров «АрселорМиттал» будут представлены завтра – Дуйсенова
Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Примирительная комиссия, которая была создана по итогам забастовки шахтеров в городе Шахтинске Карагандинской области, завершила свою работу. Как заявила журналистам в среду в кулуарах заседания правительства министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, соглашение достигнуто по всем 28 пунктам.

«Чем мы закончили. Работодатель, работник сегодня пришел к согласию. В течение последних трех дней проходила примирительная комиссия. Вы знаете, что они (шахтеры изначально - V) я вам озвучила около семи требований, эти требования переросли в 28 пунктов. Все эти 28 пунктов примирительной комиссией рассмотрены. Сегодня эта комиссия завершила работу», - заявила Дуйсенова.

Она отметила, что результаты, скорее всего, будут объявлены завтра.

«В целом, у меня предварительная информация о том, что по всем позициям и работодатель, и работники - это предварительная информация, пришли к единому мнению. Я думаю, что завтра мы получим и дополнительно вам сообщим», - заключила министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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