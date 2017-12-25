Назначен новый аким Туркестана

Тажибек Мусаев назначен акимом города Туркестан, его кандидатуру согласовали маслихат города и администрация президента. Ранее он занимал должность заместителя акима Туркестана, сообщает в понедельник пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области.

В разные годы 61-летний Мусаев возглавлял отделы сельского хозяйства и земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Туркестан. Также был акимом сельского округа Иассы. С октября 2013 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя акима города Туркестан Южно-Казахстанской области.

Туркестан - крупный город в Южно-Казахстанской области и один из ключевых туристических центров юга страны. Население Туркестана превышает 160 тыс. человек.