​Прекращено уголовное дело в отношении 3 подростков, участвовавших в изнасиловании мальчика в ЮКО

Генеральная прокуратура прекратила уголовное дело в отношении 3 подростков, участвовавших в изнасиловании мальчика в селе Абай Туркестанской области (ранее Южно-Казахстанской). Это связано с недостаточным возрастом - к уголовной ответственности в Казахстане привлекаются только с 14 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с частью 2 статьи 15 уголовного кодекса Республики Казахстан ответственность за совершение сексуального насилия наступает с 14 лет. Из четверых подозреваемых такого возраста на момент совершения преступления достиг только один. Его действия квалифицированы по части 4 статьи 121 уголовного кодекса Республики Казахстан - насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетнего. В отношении остальных уголовное дело прекращено, в связи с недостижением 14-летнего возраста», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве также пояснили, что поскольку участники преступления являются несовершеннолетними детьми, сведения о них, а также иные обстоятельства дела, разглашению не подлежат. За распространение сведений о них может наступить уголовная ответственность по статье 147 уголовного кодекса Республики Казахстан.

Вместе с этим в Генпрокуратуре отметили, что по делу проведены все возможные судебные экспертизы: медицинские, психолого-психиатрические, биологическая, молекулярно-геномная и другие. По ходатайству потерпевшей стороны к экспертным исследованиям были допущены частные и государственные эксперты из Российской Федерации, Кыргызской Республики и Грузии. В качестве специалистов также привлекались детские врачи узких специализаций. Всего по делу проведено 14 комплексных судебных экспертиз и 4 различных исследования.

В конце марта этого года казахстанские СМИ сообщали о нескольких изнасилованиях семилетнего ребенка, которые могли совершить ученики старших классов в селе Абай Южно-Казахстанской области. Бабушка первоклассника неоднократно обращалась в правоохранительные органы, однако они отказывались принимать её заявление. Спустя полгода происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее о его обстоятельствах Vласть писала в этом материале.

В связи с разгоревшимся скандалом аким ЮКО Жансеит Туймебаев освободил от должности начальника местной полиции Сарыагашского района Бердалы Уразгельдиева. Вместе с ним должности покинули руководитель местного отделения полиции посёлка Абай и инспектор ювенальной полиции, ответственный за школы №73 и №74 посёлка Абайю. Ряд должностных лиц получили выговоры, директоры двух школ были отстранены от исполнения обязанностей до окончания следствия.