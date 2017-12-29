СМИ: США и Израиль заключили секретное соглашение для противодействия Ирану

Секретное соглашение о сотрудничестве по противодействию политике Ирана заключили США и Израиль. Главный пункт соглашения - противодействие реализации Ираном ракетно-ядерной программы, сообщает Коммерсант со ссылкой на Channel 10 News.

По данным телеканала, стороны пришли к соглашению 12 декабря в Вашингтоне. Ранее сообщалось, что США планируют и дальше работать над устранением недостатков ядерного соглашения с Ираном. Однако, по словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, «полная изъянов иранская сделка больше не занимает центральное место в политике США по отношению к Ирану».

В октябре президент США Дональд Трамп принял новую стратегию в отношении Ирана. Он посчитал целесообразным изменить условия ядерного соглашения с Ираном и ввести санкции.

В начале декабря Дональд Трамп подписал указ о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе в этот город американского посольства из Тель-Авива. В результате на Ближнем Востоке начались массовые акции протеста. В ООН не поддержали инициативу США признать Иерусалим столицей Израиля. Генассамблея одобрила резолюцию о непризнании решения США относительно статуса Иерусалима. За непризнание Иерусалима израильской столицей проголосовали представители 128 стран, против высказались девять, еще 35 государств воздержались.