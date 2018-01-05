Директора театра Ауэзова уличили в получении взятки

Директор Казахского государственного академического
драматического театра имени Ауэзова Ерлан Билал уличен в получении взятки в
сумме 1,5 млн. тенге за предоставление в аренду помещений театра для новогодних
утренников, сообщает Казинформ.
«При получении взятки от юридического лица в сумме 1,5 млн. тенге, за аренду на базе театра помещений для детских представлений в новогодний период, изобличен директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Еррлан Билал. В связи с полным признанием вины директор театра не задерживался», - сообщил Нурлан Жахин, официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.
По данным информагентства, в настоящее время проводится досудебное расследование.
В администрации театра данную информацию пока не комментируют.
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