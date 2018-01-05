Директора театра Ауэзова уличили в получении взятки

Директор Казахского государственного академического драматического театра имени Ауэзова Ерлан Билал уличен в получении взятки в сумме 1,5 млн. тенге за предоставление в аренду помещений театра для новогодних утренников, сообщает Казинформ .

«При получении взятки от юридического лица в сумме 1,5 млн. тенге, за аренду на базе театра помещений для детских представлений в новогодний период, изобличен директор Казахского государственного академического театра драмы имени М. Ауэзова Еррлан Билал. В связи с полным признанием вины директор театра не задерживался», - сообщил Нурлан Жахин, официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

По данным информагентства, в настоящее время проводится досудебное расследование.

В администрации театра данную информацию пока не комментируют.