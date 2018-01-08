​Россия пригрозила выходом из ВТО на фоне разбирательства с ЕС об эмбарго импорта свинины

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с России €1,39 млрд в год из-за эмбарго на импорт свинины. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников, сообщает в понедельник Коммерсант.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью»,— приводит его слова «РИА Новости».

Арбитражный суд по иску ЕС к России должен руководствоваться принципами ВТО, считает глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев. «Если арбитражный суд примет иск к рассмотрению, варианта два. Либо суд продолжит действовать в правовом поле, но тогда неизбежно признание политизированности и неправомерности изначальных санкций Евросоюза в отношении России, а не российских ответных контрсанкций»,— сказал господин Косачев.

По словам сенатора, другой вариант — если «суд уйдет вслед за ЕС в чисто политическую плоскость и попытается сыграть на его стороне». «И вот это будет уже не только попранием принципа независимости и беспристрастности правосудия, но и прямым разрушением первооснов мировой торговли, ради которых создавалась ВТО и которые эта организация пока не сумела защитить от агрессивных экономических санкций США и ЕС»,— сказал Константин Косачев.

В начале 2014 года Россельхознадзор ограничил импорт свиноводческой продукции из стран—членов Евросоюза из-за вспышек вируса африканской чумы свиней. В апреле 2014 года Евросоюз начал оспаривать введение ограничений. В августе 2016 года экспертная группа ВТО признала запрет неправомерным. Россия оспорила решение, но проиграла в апелляционном органе ВТО в феврале 2017 года.

Евросоюз намерен потребовать от ВТО ввести торговые санкции против России на €1,39 млрд в год из-за продолжающегося запрета на импорт свиноводческой продукции. Минэкономики РФ в декабре 2017 года отчиталось, что ограничения отменены по требованию ВТО, однако поставки остаются под запретом из-за продовольственного эмбарго.