​Самрук-Казына заявил о невозможности продажи доли Казахстана в Кашагане без решения суда

Фонд «Самрук-Казына» подтвердил решение голландского суда продлить ограничение по распоряжению 50% акций в месторождении Кашаган. Несмотря на это фонд сохраняет права голоса по этим акциям и управляет ими в обычном режиме. Их продажа будет оставаться невозможной без соответствующего решения суда, сообщает во вторник пресс-служба фонда.

Представители фонда отметили, что ограничение было наложено в рамках иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном Институте Торговой Палаты Стокгольма.

В «Самрук-Казына» подчёркивают, что фонд не являлся участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами. Поэтому Арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО «Самрук-Казына» об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов.

«В соответствии с ограничением, акции KMG Kashagan B. V., принадлежащие «Самрук-Казына», не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении «Самрук-Казына», или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к «Самрук-Казына», - говорится в сообщении фонда.

В нём также подчёркивается, что «Самрук-Казына» сохраняет все права голоса по 50% акциям и управляет KMG Kashagan B. V. в обычном режиме, включая исполнение платежных и иных обязательств KMG Kashagan B. V. перед третьими лицами, за исключением выплаты дивидендов в пользу фонда.

«В рамках промежуточного разбирательства, инициированного «Самрук-Казына» о снятии ограничения, суд города Амстердам 5 января 2018 года принял предварительное решение о сохранении ограничения. Данное решение суда города Амстердам не несет каких-либо дополнительных ограничений прав АО «Самрук-Казына» в отношении акций KMG Kashagan B. V. В настоящее время «Самрук-Казына» принимает все необходимые меры по защите своих интересов в установленном порядке и продолжит решительно отстаивать свои права», - отметили в фонде.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 миллиарда из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном длятся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, инвестировавшие в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст Казахстана сообщал, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

В среду агентство Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря Стати, сообщило, что бизнесмен намерен попросить судебных приставов продать принадлежащую Казахстану долю в месторождении Кашаган, стоимостью в $5,2 млрд, если Астана откажется от выплаты компенсацию в $500 млн., назначенную арбитражным судом.