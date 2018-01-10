Минюст не будет больше комментировать перспективы разморозки активов Нацфонда

Некоторые непроверенные материалы ряда информагентств и изданий неумышленно поддерживают тактику истцов и работают против интересов Республики Казахстан в деле о заморозке активов Национального фонда Казахстана в размере $22 млрд, сообщает в среду пресс-служба министерства юстиции.

В ведомстве подчеркнули, что представили СМИ уже получили «всю возможную информацию» о ходе судебного разбирательства с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. «Дополнительные комментарии могут повлечь за собой негативные для страны последствия. Поэтому Министерство не будет комментировать перспективы разморозки или других аспектов дела. Это может использоваться другой стороной против интересов Республики Казахстан и расцениваться как давление на суд», - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что Стати выбрал в качестве своей тактики «создание ажиотажа и скандального информационного фона внутри нашей страны» - между тем информационные вбросы, по мнению Минюста, являются лишь «агрессивной пропагандой, а не объективной информацией».

В госоргане заверили, что для защиты интересов Республики Казахстан в иностранных судах привлечены лучшие и международно-признанные юристы, а также что арест средств является временной мерой и не ограничивает права на получение дивидендов и вознаграждений.

«Республика имеет право и будет использовать все возможности для возмещения ущерба нанесенного незаконным арестом активов. В любом случае риски Республики ограничиваются суммой арбитражного решения. В настоящее время никаких денежных истцам выплачено не было», - сказано в заключении.

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 млрд из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».