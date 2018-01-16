MEGA Alma-Ata будет перестроена

Глава Astana Group Нурлан Смагулов рассказал во вторник журналистам о том, что в MEGA Alma-Ata начинается строительство нового мультиплекса взамен морально устаревшему Star Cinema.

«Мы начинаем строительство нового 15-зального мультиплекса. Если честно, сегодня в MEGA Alma-Ata это (кинотеатр – прим. V) — наша самая плохая позиция, у нас кинотеатр Star Cinema, он за 15 лет морально устарел».

Смагулов уточнил, что с северной части торгового центра будет сделана пристройка в 10 тысяч кв. метров. Ее соединят со старым кинотеатром Star Cinema и таким образом появится место для 15 кинозалов. «Это будет самый большой мультиплекс в Казахстане», — добавил бизнесмен.

В холле кинотеатра возведут второй этаж. В каждом зале будет балкон — вип-зона, «на первом этаже будет, скажем, эконом-класс, на втором этаже – бизнес-класс», пояснил Смагулов. Кроме того, в обновленном мультиплексе откроют детский зал и большой киноконцертный зал.

Таким образом, Chaplin теперь будет представлен во всех ТРЦ группы — сначала он открылся в MEGA park, потом в MEGA Silk Way и теперь в MEGA Alma-Ata.

Первые 5 залов откроются в MEGA Alma-Ata уже в ноябре 2018 года.

Кроме того, в MEGA Alma-Ata будет расширен фудкорт. «Вы видели на втором этаже фудкорт, он находится на половине второго этажа MEGA Alma-Ata-1», потом идут магазины — до батутов. Так вот — все эти магазины будут снесены, и на их месте будет фудзона. Нас просто замучили фастфуд рестораны, Макдональдс даже влез туда. Диффузия уже идет и мы не можем избежать этого. Таким образом, мы увеличим фудзону. На фудкорте сейчас 470 посадочных мест, а после перестройки будет 1010. Площадь после расширения составит 175 тыс. кв. метров». По словам Смагулова, «у нас вообще идея довести до 50% развлечения и рестораны».

Магазины, которые сейчас находятся на втором этаже, перенесут на первый этаж — ради этого придется сдвинуть супермаркет «Рамстор».

Для масштабных преобразований Astana Group привлекает в Народном банке 4 млрд тенге – кредитные средства пойдут на пристройку для кинотеатра и перевод магазинов на первый этаж.