В 2017 году по программе «Нұрлы жер» сдано в эксплуатацию более 100 тыс квартир

За год реализации программы «Нұрлы жер» в Казахстане сдано в эксплуатацию 100 тысяч 812 квартир: 72 904 в многоэтажных домах, остальные - частные. Значительный темп роста ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечен в Западно-Казахстанской (+42,4%), Южно-Казахстанской (+36,2%) и в Костанайской (+35,6%) областях, сообщает в среду пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

«В рамках первого направления в регионах начато строительство арендного жилья без права выкупа для социально-уязвимых слоев населения площадью 288 тысяч квадратных метров. Это - 5376 квартир. Из них по итогам 12 месяцев прошлого года введены 2620 квартир. По плану данная работа будет продолжена до 2019 года. На это выделено 25 млрд. тенге из республиканского бюджета», - говорится в распространённом сообщении.

Для развития индивидуального жилищного строительства проводятся работы по подведению сетей - сегодня работа идет на 70,3 тысячах земельных участков, подчеркивают в ведомстве. По строительству кредитного жилья обеспечен ввод 16 217 квартир.

«Для стимулирования строительства жилья частными застройщиками банки второго уровня планируют в 2017-2018 годы выдать займы на 152 млрд. тенге. На эти деньги будет построено порядка 600 тыс. кв. метров жилья. На сегодняшний день рассмотрено 45 проектов стоимостью 66,7 млрд. тенге», - отмечают в министерстве.

Кроме этого, для повышения доступности ипотечного кредитования запланирована выдача 8 тыс займов на общую сумму 120 млрд тенге. В 2017 году оформлено 1,3 тыс займов на 13,4 млрд тенге. В 2018 году запланировано выдать 6,7 тыс займов на сумму порядка 106,6 млрд тенге.

Ожидается, что в 2018 году в рамках «Нұрлы жер» будет введено в эксплуатацию еще 100 тысяч квартир.