В 2017 году по программе «Нұрлы жер» сдано в эксплуатацию более 100 тыс квартир

2 620 квартир получили представители социально уязвимых слоев населения
За год реализации программы «Нұрлы жер» в Казахстане сдано в эксплуатацию 100 тысяч 812 квартир: 72 904 в многоэтажных домах, остальные - частные. Значительный темп роста ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечен в Западно-Казахстанской (+42,4%), Южно-Казахстанской (+36,2%) и в Костанайской (+35,6%) областях, сообщает в среду пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.
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