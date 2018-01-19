​KASE ожидает дальнейшего снижения базовой ставки и стоимости фондирования в тенге

В 2018 году на фоне восстановления экономики руководство казахстанской фоновой биржи KASE ожидает дальнейшее снижение базовой ставки и стоимости фондирования в тенге. Вместе с тем они прогнозируют увеличение притока иностранных инвестиций в Казахстан, от чего стоимость государственных ценных бумаг может падать быстрее, чем в прошлом году, рассказал на пресс-конференции в пятницу вице-президент биржи Андрей Цалюк.

По его мнению, восстановление экономики будет способствовать повышению деловой активности, которая обычно приводит к увеличению объёма торгов на бирже и, прежде всего, на рынке корпоративных облигаций.

«Вы знаете, что сейчас ведутся большие работы по привлечению в Казахстан иностранных инвесторов и, прежде всего, на рынок государственных ценных бумаг. Недавно Национальный банк выпустил соответствующий пресс-релиз и интерес к этому очень большой. Когда инвесторы придут, что произойдёт? Их приход будет сопровождаться притоком долларов, что будет позитивно сказываться на курсе тенге, потому что они будут продавать доллары, чтобы получить тенге. И эти тенге они будут инвестировать в государственные ценные бумаги. Следовательно, доходность государственных ценных бумаг будет снижаться. Не исключено, что она будет снижаться быстрее, чем снижалась в 2017 году. И если она будет снижаться, естественно Нацбанк сможет продолжать снижение базовой ставки и будет дешеветь стоимость фондирования на казахстанском рынке», - подчеркнул он.

Вместе с ростом рынка облигаций Цалюк ожидает увеличения объёма торгов акциями. При этом объём рынка денег – РЕПО и своп рынков – может остаться прежним: «Этот рынок работает на поддержание краткосрочной тенговой ликвидности и здесь бывают разные варианты. То есть, дефицит приводит к росту, а избыток – к сжатию. Там всё очень зависит от соотношения. <…> Но сейчас мы наблюдаем профицит ликвидности. <…> Ну и на рынке иностранных валют тоже будет рост объёмов, поступательный, который будет связан с торговой активностью и её повышением».

Биржа, по словам Цалюка, в этом году настроена на рост, ожидая увеличение листингующихся компаний. «Чтобы выйти на открытый рынок компаниям нужно порядка 2-3 лет, и мы надеемся на крупные IPO в этом году. Скорее всего, это будет Казахтелеком, поэтому мы с оптимизмом смотрим на этот год».