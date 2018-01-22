​Власти Саудовской Аравии намерены вернуть у арестованных принцев $100 млрд

Власти Саудовской Аравии планируют получить от подозреваемых в коррупции принцев $100 млрд. По информации агентства Bloomberg , переговоры с задержанными, которые сейчас содержатся в пятизвездном отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, завершатся к концу месяца, сообщает в понедельник Коммерсант.

К этому моменту условия правительства уже приняли 90 человек, после чего были освобождены. Ещё 5 обдумывают предложение, а нежелающие платить (их около 95) знакомятся с предъявленными обвинениями и рискуют предстать перед судом.

О задержании в Саудовской Аравии принцев, министров, а также бывших чиновников стало известно 5 ноября прошлого года. В число предъявленных им обвинений входят: отмывание денег, злоупотребление властью, взяточничество и растрата. Санкционировал аресты высший комитет по борьбе с коррупцией, который создал король Сальман, а возглавил кронпринц Мухаммед бен Сальман бен Абдель-Азиз аль-Сауд. Всего в рамках расследования были арестованы около 200 человек, в том числе бывшие и действующие чиновники и бизнесмены.