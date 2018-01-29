Подача тепла в части Ауэзовского района города Алматы будет восстановлена к вечеру

На улице Пятницкого в Ауэзовском районе Алматы произошёл порыв трубы, из-за которого была прервана подача тепла в дома в квадрате улиц Навои–Жандосова–Берегового–Рыскулбекова. По предварительным данным, причиной порыва трубы стала её изношенность. Аварийные бригады должны восстановить теплоснабжение до вечера, рассказал корреспонденту Vласти официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин.

«Сегодня между 6-7 часами утра произошёл порыв на тепломагистрали, диаметром 500 миллиметров в Ауэзовском районе на улице Пятницкого. От теплоснабжения были отключены многоэтажные и частные дома в контуре улиц Навои – Жандосова – Берегового – Рыскулбекова. Это временное отключение, связанное с тем, что нужно откачать теплоносители, найти место порыва, заменить проблемный участок и запустить (подачу тепла - V). В данный момент ведётся откачка теплоносителя», - подчеркнул он.

По словам Гирина, с утра на месте работают несколько аварийных бригад. Там также находятся представители руководства управления энергетики и коммунального хозяйства города, руководство теплосетей: «Принимаются все меры для скорейшего восстановления теплоснабжения. Даже при отключении тепла дома сохраняют температуру внутри порядка полутора-двух суток. Но, понятно, что ремонтные бригады уложатся за несколько часов. Мы планируем, что к вечеру будет дано тепло. Может быть раньше».

Он также подчеркнул, что сейчас предприятия теплоэнергокомплекса ищут возможность изменить схему теплоснабжения жилого массива, переключив его на другую магистраль. Гирин уточнил, что в этом районе находится один детский сад, но родители забрали детей домой, а занятия у учеников старших классов были отменены.

«Повреждённая труба была введена в эксплуатацию в 80-е годы. Предварительная причина порыва – её изношенность, она выработала свой 25-летний срок службы. Хотя труба прошла испытания в межотопительный сезон. Но, понятно, что при таких испытаниях мы не можем создать (температурных условий - V). Мы можем создать условия по давлению, по гидравлическим испытаниям. Переложенные же трубы, они предизолированы и рассчитаны на 40 лет службы. Поэтому на новых магистралях ни одного порыва не произошло», - заключил он.