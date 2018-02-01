Эксперты обсудят цены и спрос на жилье в Казахстане
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Vласть проведет публичную дискуссию о трендах жилой недвижимости в 2018 году

7 февраля Vласть проведет открытую общественную дискуссию, посвященную трендам в сфере жилой недвижимости в Казахстане в 2018 году.

Приглашенные спикеры будут обсуждать спрос, ценовую политику и другие факторы, которые влияют одновременно на рынок вторичного жилья и новые строительные проекты жилых комплексов.

В числе спикеров выступят эксперты в области строительства, ипотечного кредитования, риелтор и обозреватель рынка. Модерировать дискуссию будет журналист Vласти Дмитрий Мазоренко.

Дискуссия состоится 7 февраля, начало в 11:00 в пространстве Aurora Space по адресу ул. Байсеитовой, 1. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке.

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