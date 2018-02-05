Они пройдут в начале апреля, вместо прежних планов организовать их в октябре
​Президент Азербайджана перенёс дату президентских выборов без объяснения причин
Фото с сайта 1news.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года. Ранее они были назначены на октябрь 2018 года. Алиев никак не объяснил причину переноса, сообщает в понедельник Интерфакс.

В понедельник глава Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Исполнительный секретарь партии «Йени Азербайджан» (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев. Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году. Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны отныне будет избираться на 7 лет.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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