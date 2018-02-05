​Президент Азербайджана перенёс дату президентских выборов без объяснения причин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы на 11 апреля 2018 года. Ранее они были назначены на октябрь 2018 года. Алиев никак не объяснил причину переноса, сообщает в понедельник Интерфакс.

В понедельник глава Азербайджана подписал соответствующее распоряжение. Центризбиркому поручено организовать проведение внеочередных президентских выборов в соответствии с Избирательным кодексом. Очередные президентские выборы в Азербайджане должны были состояться в октябре 2018 года. В распоряжении президента не разъясняется, с чем связан перенос выборов.

Исполнительный секретарь партии «Йени Азербайджан» (Новый Азербайджан) Али Ахмедов на минувшей неделе заявил, что кандидатом в президенты страны от правящей партии является действующий президент Алиев. Алиев был избран президентом Азербайджана в 2003 году, в дальнейшем он переизбирался в 2008 году и в 2013 году. Согласно изменениям в Конституцию Азербайджана, внесенным осенью 2016 года, президент страны отныне будет избираться на 7 лет.