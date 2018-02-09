Президент считает необходимым сносить старые жилые дома

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает целесообразным сносить старые дома, которым более 60 лет, а эту землю отдавать под бизнес. Об этом он заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства.

«Мы говорим о доступном жилье. Строим людям, чтобы оно переходило. Люди продолжают жить в старом, а новое сдавать в аренду, чтобы зарабатывать. Может быть, с точки зрения человека и нормально... Нам надо сносить старые дома», - заявил президент.

По мнению Назарбаев, в этом вопросе нужно применять инструмент государственно-частного партнерства.

«Стоит четырехэтажная "хрущевка", сейчас им по 60-70 лет. Надо сносить старые дома, а землю отдавать бизнесу. Это же выгодно. Бизнесу есть польза - обычно эта хорошая земля в центре города. Это украсит внешний вид города. Кроме того, даст народу возможность переехать в хорошее жилье. Это вопросы здоровья, самочувствия народа», - подчеркнул глава государства.