А освободившуюся землю целесообразно отдавать бизнесу
Президент считает необходимым сносить старые жилые дома
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает целесообразным сносить старые дома, которым более 60 лет, а эту землю отдавать под бизнес. Об этом он заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства.

«Мы говорим о доступном жилье. Строим людям, чтобы оно переходило. Люди продолжают жить в старом, а новое сдавать в аренду, чтобы зарабатывать. Может быть, с точки зрения человека и нормально... Нам надо сносить старые дома», - заявил президент.
По мнению Назарбаев, в этом вопросе нужно применять инструмент государственно-частного партнерства.
«Стоит четырехэтажная "хрущевка", сейчас им по 60-70 лет. Надо сносить старые дома, а землю отдавать бизнесу. Это же выгодно. Бизнесу есть польза - обычно эта хорошая земля в центре города. Это украсит внешний вид города. Кроме того, даст народу возможность переехать в хорошее жилье. Это вопросы здоровья, самочувствия народа», - подчеркнул глава государства.
Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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