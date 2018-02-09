Улучшать качество дорог поручил Назарбаев

Несмотря на то, что по строительству дорог в Казахстане проделана большая работа, президент страны считает, что к их качеству есть вопросы. В этой связи в пятницу в ходе расширенного заседания правительства, он поручил улучшить качество дорог, а также окончательно разобраться с корруципей в этой сфере.

«В целом проделана большая работа. Работа хорошая. Мы будем продолжать. Только на строительство автодорог за три года выделано 630 млрд тенге. Километраж - 2 тысячи километров. Это великое дело, которое будет работать на будущие поколения. Сейчас вопрос эффективности и прозрачности, и качества построенных дорог. Из-за таких безобразий сегодня правоохранительные органы задержали почти все руководство «Казавтодора» и его региональных филиалов. Не за хорошие дела, конечно», - сказал Назарбаев.

По его словам, это говорит о том, что были выявлены серьезные недостатки, как в руководстве, так и по качеству дорог. В этой связи он поручил первому вице-премьеру Аскару Мамину совместно с министром по инвестициям и развитию Женисом Касымбеком, который «не смотрел за этими вопросами», менять ситуацию.

«Норматив давно устарел, норматив. Надо смотреть текущее состояние дорог, а не нормативы. В одно время детсады как дворцы строили, также. Как у государства деньги появляются, аппетиты возрастают до небес. Для чего министерство? Для того, чтобы контролировать расход государственных денег. Это минус тебе (Касымбек - V) в работе. Надо менять подходы в работе улучшению качества дорог (…). Расходы, Аскар Узакпаевич, на первоочередные республиканские дороги можно перенаправить на межрегиональные дороги», — поручил глава государства.