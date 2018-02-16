Основы программирования будут преподавать в начальных классах – Жумагалиев

У казахстанских школьников в будущем появится новый предмет – IT-программирование, его будут преподавать уже в начальной школе. Данный вопрос уже обсуждается в министерстве образования и науки, сообщил в пятницу в ходе коллегии министерства информации и коммуникаций вице-премьер Аскар Жумагалиев.

«Мы уже работаем с министерством образования и науки, и в рамках коллегии проводили встречу с ректорами вузов и поняли, что программа обучения меняется. И в начальных классах будут внедрять IT-программирование для детей», - сказал Жумагалиев.

Он отметил, что языки программирования, которые не используются, «будут исключены из учебной программы».

«Для студентов мы четко поняли, что есть две категории – IT-специалисты и те, кто занимается информационной безопасностью, и тут необходимо министерству информации и коммуникаций, IT-сообществам начать участвовать в подготовке учебных программ», - поручил вице-премьер.

Он также отметил, что после того, как вузы получат академическую свободу, «промышленники и IT-сообщества будут формировать учебные программы».

«Необходимо приложить все усилия, чтобы студенты, у вас же обучившись, стали уже готовыми специалистами и приходили на производство. И это работа не только МОНа, но и предприятий и специалистов, я думаю, есть внутренние резервы и мы приложим максимум усилий», - заключил Жумагалиев.