Основы программирования будут преподавать в начальных классах – Жумагалиев

А компании будут участвовать в формировании учебных программ вузов
Тамара Вааль, Астана, Vласть
У казахстанских школьников в будущем появится новый предмет – IT-программирование, его будут преподавать уже в начальной школе. Данный вопрос уже обсуждается в министерстве образования и науки, сообщил в пятницу в ходе коллегии министерства информации и коммуникаций вице-премьер Аскар Жумагалиев.
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