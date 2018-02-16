Общая сумма взятки составила $100 тыс.
Бывших руководителей авиапредприятий Казахстана осудили за взятки
Фото Жанары Каримовой

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал виновными гендиректора АО «Казавиаспас» Малика Досымбекова и руководителя РГКП «Казавиалесоохрана» Толеугазы Сексенбаева, обвинявшихся в растрате имущества и злоупотреблении полномочиями, передает Sputnik.

Суд приговорил Толеугазы Сексенбаева к 3 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Малику Досымбекову суд назначил 7 лет лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Департамент национального бюро по противодействию коррупции Алматы 13 июля задержал с поличным гендиректоров после получения части взятки в размере 50 тысяч долларов от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 миллионов долларов.

По информации пресс-службы департамента, общая сумма взятки составила 100 тысяч долларов.

Приговор в законную силу не вступил.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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