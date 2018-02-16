Бывших руководителей авиапредприятий Казахстана осудили за взятки

Общая сумма взятки составила $100 тыс.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал виновными гендиректора АО «Казавиаспас» Малика Досымбекова и руководителя РГКП «Казавиалесоохрана» Толеугазы Сексенбаева, обвинявшихся в растрате имущества и злоупотреблении полномочиями, передает Sputnik.
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