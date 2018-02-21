Байбек отрицает наличие убытков у перевозчиков Алматы

В 2018 году на субсидирование общественного транспорта города Алматы выделено более 15 млрд тенге - эти средства пойдут на проезд 255 тыс. льготников, а также покрытие убытков перевозчиков, сообщил в среду на отчетной встрече с населением аким города Бауыржан Байбек.

«Отдельные перевозчики возмущаются и требуют поднять тариф до 150 тенге, при этом не обещая повысить качество своих услуг, ссылаются на Костанай, там 100 тенге. Но не надо забывать, что в Алматы с 2012 года - 80 тенге. На тот момент это был самый высокий тариф. Легализацию денег в этой сфере мы начали два года назад. Все 20 лет автобусные парки лопатой гребли деньги, все это выводили из сферы, при чем и субсидии получали, помощь. Куда делись эти деньги? Теперь, когда мы навели порядок, объем рынка пассажирских перевозок с поддержкой государства - 20 млрд тенге. То есть сегодня можно получать кредиты, а теперь начинают требовать, шантажировать некоторые… С такими мы будем жестко разбираться, штрафовать вплоть до передачи маршрутов добросовестным перевозчикам», - заявил градоначальник.

Он особо подчеркнул, что вопрос о повышении тарифа целесообразно ставить только тогда, когда перевозчики возьмутся за улучшение качества предоставляемых услуг. Байбек отметил, что хотя в договоре с перевозчиками предусмотрены штрафные санкции за нерегулярность, невыход в вечернее время и хамство водителей, эти факты не прекращаются.

«20 млрд есть. Где убытки? Да нет убытков! Надо уметь эффективно работать. Каждая ассоциация, промышленно-отраслевой союз должны формировать этику, показывать лучшие примеры. Успешный бизнес - не который много зарабатывает, а который умеет экономить», - сказал аким, обращаясь к главе ассоциации предприятий пассажирских перевозок города, подняв его с места в зрительном зале.

Байбек сообщил, что акиматом субсидируются только те перевозчики, которые приобретают новые автобусы. Субсидии, по его словам, включают полное покрытие убытков перевозчиков и даже 15%-ю рентабельность. Он также отметил, что на некоторых автобусных маршрутах себестоимость поездки в 10-15 раз превышает утвержденный тариф в 80 тенге.

Говоря о планах по развитию общественного транспорта, Байбек особо обратил внимание на запуск нового завода по выпуску автобусов. «Казахстанско-немецкой компанией Falcon Eurobus летом планируется открыть завод по выпуску высокотехнологичных автобусов третьего поколения, которых даже в Европе еще нет. Они должны будут ходить в нашем городе и продаваться на экспорт», - сообщил он. Кроме этого, в 2018 году на принципах ГЧП планируется дать старт проекту по строительству ЛРТ.