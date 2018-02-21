В подземных переходах Алматы будет звучать классическая музыка и станет безопасно, обещает Байбек

На отчетной встрече с населением аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, что в подземных переходах города станет звучать классическая музыка и появятся платные туалеты, передает в среду Sputnik Казахстан .

Как отметил аким, в подземных переходах - их в Алматы насчитывается 56 - необходимо ставить видеокамеры и выводить их на центр оперативного управления департамента внутренних дел.

«Когда человек заходит, должна играть классическая музыка. Надо поставить платный туалет, их по городу не хватает», - также добавил он.

Руководитель аппарата акима Алматы Марат Сембеков сообщил, что до конца осени будут отремонтированы все подземные переходы. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на их капитальный ремонт.

«Алматинцы, попрошу потерпеть. Мы системно решим этот вопрос. Как на западе, красиво, антивандально, удобно и безопасно. Без торговли. Человек должен пройти. Торговля должна быть в других местах в соответствии со всеми требованиями», - заключил Байбек.