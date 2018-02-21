Коммунисты выступили против передачи трех аэропортов в конкурентную среду

Несмотря на то, что государство «плохой хозяйственник и управляющий», его доля в работе аэропортов должна оставаться, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат от фракции «Народные коммунисты» Владислав Косарев. Он обратился со своим запросом к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, и высказал мнение, что воздушные гавани Шымкента, Атырау и Талдыкоргана нельзя полностью передавать в конкурентную среду.

«Соглашаясь, что государство «плохой хозяйственник и управляющий», необходимо заметить, что аэропорт – это не только объект бизнеса в чистом виде, а социально ориентированный, военно-стратегический объект, выполняющий задачи, поставленные перед государством на основе общественных интересов. В этой связи государству в первую очередь необходимо определиться – каким конкретным параметрам должен соответствовать аэропорт в ближайшей и долгосрочной перспективе с учетом получения максимального эффекта для интересов отрасли, региона и страны в целом, как должны распределиться риски по управлению стратегическим объектом. Исходя из этого, должна определяться модель приватизации существующего объекта», - заявил Косарев.

Он попросил премьера посмотреть на «наглядный пример» по передаче в конкурентную среду аэропорта города Костанай, когда торги по продаже дважды не состоялись «по причине отсутствия заинтересованных потенциальных инвесторов», из чего можно сделать выводы «об отсутствии инвестиционной привлекательности активов наземного обслуживания гражданской авиации».

Косарев подчеркнул, что аэропорт города Шымкент, в связи со строительством транспортно-логистического центра и новой автодороги «Западная Европа – Западный Китай», является достаточно ликвидным и привлекательным. А по поручению первого заместителя премьер-министра Аскара Мамина от 28 декабря 2017 года, «он должен перейти из республиканской собственности в коммунальную».

«Акимату Южно-Казахстанской области в свою очередь поручено разработать ПСД и подобрать новое место до конца года, что потребует больших финансовых затрат. Тем самым нарушается поручение главы государства о снятии нагрузки на бюджет. Такой негативный пример имел место в Кызылординской области, где финансовое положение аэропорта требует новых вливаний», - продолжил депутат.

По его мнению, следует рассмотреть альтернативные способы разгосударствления аэропортов. В частности, рассмотреть возможность эксплуатации аэропортов путем реализации проектов государственно-частного партнерства - доверительное управление, создание совместных предприятий, аренда и другие формы реализации или заключения договора концессии. В то же время, считает коммунист, «подлежит выработать четкую отраслевую стратегию и политику развития аэропортов в целом в контексте повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры всего государства».

«Необходимо разработать инвестиционные проекты и проекты развития аэропортов с учетом его особенностей и потенциала и, в случае участия в проектах потенциальных инвесторов они должны соблюдать условия развития аэропортов, при этом государство может оставаться участником проекта, контролировать исполнение обязательств частным инвестором и получать доходы в случае, если проекты будут прибыльными», - добавил Косарев.

Следует учитывать также и то, что аэропорт осуществляет сопровождение международных рейсов в зоне связи и несет ответственность за качественное обслуживание этих рейсов, а если надо «предоставляет возможность посадки и обслуживания бортов, экипажей и пассажиров».

«Присутствие государства при этом необходимо», - уверен депутат.

«На основании вышеизложенного просим рассмотреть все возможные варианты, в том числе предложенные в запросе и выработать четкую политику в отношении развития в целом всех аэропортов», - попросил в этой связи Косарев.