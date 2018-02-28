Из села Туздыбастау эвакуировано около тысячи человек из-за угрозы подтопления

Во вторник в Алматинской области в результате дождя и интенсивного снеготаяния произошли 6 переливов воды через автодороги, подтоплены 150 дворовых территорий, эвакуированы жители 250 домов села Туздыбастау, сообщает в среду пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Переливы через дороги произошли в Жамбылском, Енбекшиказахском, Талгарском, Карасайском районах Алматинской области, однако движение по трассам республиканского значения не ограничено, силами РГП «Казахавтодор» проводятся работы по отводу воды и расчистке трубчатых переходов.

В Жамбылском районе в результате осадков в виде дождя и снеготаяния произошло подтопление 50 дворовых территорий на 4-х улицах села Кайназар, 100 дворовых территорий села Узынагаш. Местные исполнительные органы, национальная гвардия и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям проводят работу по отводу воды, расчистке арычной системы, укладке мешкотары.

В Талгаре «вследствие интенсивного снеготаяния и подтопленной дворовой территории произошло обрушение саманного частного жилого дома на всей площади 56 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Жильцы дома (3 человека) расселены по родственникам», - сообщает пресс-служба.

В селе Туздыбастау «в результате осадков в виде дождя и интенсивного снеготаяния в ложбине выше села произошло скопление талой воды около 50 куб. м. В связи с угрозой подтопления силами МИО (25 работников и 7 ед. техники), ДЧС (17 сотрудников и 3 ед. техники), ГУ «Казселезащита» (4 работника и 1 ед. техники), РОВД (18 сотрудников и 6 ед. техники) проводилась эвакуация населения с 4-х улиц (ул.Муканова, ул.Орумбаева, ул.Нурумова, ул.Чукубаева - 250 домов, около 1000 человек)», - информирует ДЧС области.

Для эвакуированных были подготовлены 4 эвакопункта в Талгаре, однако все жители предпочли разъехаться по родственника. После полуночи эвакуационные мероприятия были завершены.