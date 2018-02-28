Пока же для 164 населенных пунктов объявлен «красный уровень» опасности
Паводковая ситуация в Алматинской области вскоре нормализуется, прогнозирует Ильин
Фото пресс-службы комитета по чрезвычайным ситуациям МВД

Сложная паводковая ситуация складывается на территории Алматинской области - чрезвычайная ситуация обусловлена активным таянием снега и выходом рек из берегов. Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин в кулуарах мажилиса подчеркнул, что не везде проводились мероприятия по вывозу снега и очистке арычной сети.

«Сейчас с учетом того, что ночная температура будет постепенно понижаться, процесс интенсивного таяния на фоне выпадения обильных осадков прекратится, поэтому обстановка будет нормализована», - заметил Ильин.

Он особо отметил, что в зонах подтопления в Алматинской области зафиксированы нарушения как со стороны жителей, так и со стороны местных исполнительных органов, которые не провели работу по вывозу снега и очистке арыков. Именно это, по его словам, и составляет «основную причину» бедствия.

«Достаточно того, что просто земля была очень сильно промерзшая, отсутствует процесс впитывания снега и осадков, которые выпали. Это привело к таким ситуациям», - также добавил Ильин.

Он напомнил, что на противопаводковые мероприятия в 2017 году республиканским и местными бюджетами было выделено около 12 млрд. тенге: «были построены дамбы, укреплены некоторые русла рек». В 2018 году на эти цели планируется потратить порядка 8 млрд тенге.

Ильин также подчеркнул, что в настоящее время в 164 населенных пунктах Алматинской области объявлен «красный уровень» опасности.

По данным ДЧС Алматинской области, в Талгарском районе остаются подтопленными 62 дворовые территории, в Карасайском районе - 82 дворовые территории, в Енбекшиказахском районе - 15 дворовых территорий. В селе Узынагаш остаются подтопленными 120 дворовых территорий. 27 февраля в устранении последствий подтоплений были задействованы 249 человек и 45 единиц техники.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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