В Актобе планируют построить новый жилой массив для жителей паводкоопасных районов

Власти Актобе планируют переселить население таких поселков как Махамбетовка, ВОХР, дачных массивов Строитель-1, УВД-4 в Саздинский сельский округ - именно эти районы в 2017 году в наибольшей степени пострадали от паводков, сообщает в среду Казинформ .

По словам руководителя отдела военно-мобилизационной работы и ЧС аппарата акима города Бекболата Нурашева, планируется переселить население районов Махамбетока, ВОХР, дачных массивов Строитель-1, УВД-4 в новый жилой массив Жанатурмыс Саздинского сельского округа.

«Подготовлен план детальной планировки. Отведены земельные участки на 523 участка в Саздинском сельском округе. Планируется застроить одноэтажные дома по 78 квадратных метров, провести инженерную коммуникацию. Проект строительства направлен в Правительство. Если проект одобрят и дадут финансирование, то мы будем проводить коммуникации и строительство новых домов. По первому этапу в этом году планируем застроить 366 домов», - отметил Нурашев.

Для выдачи уже готовых домов населению переселяемых районов будет проводиться оценка имеющихся домов. Сумма оценки покроет часть стоимости домов, остальная часть стоимости будет выделяться в кредит, подчеркнул представитель акимата. Для владельцев дач, которые не живут в них постоянно, будут выделены дачные участки в других районах города, обещают власти.

В 2017 году Vласть уже рассказывала и показывала, насколько губительными паводки стали для жителей села Махамбетовка Актюбинской области.