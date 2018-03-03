Хайнер Гёббельс проведёт в Алматы лекцию о театре и искусстве

Немецкий композитор и театральный режиссёр Хайнер Гёббельс выступит в Алматы с публичной лекцией о театре и искусстве. Она пройдёт 15 марта в 15:00 в пространстве Aurora Space. Она станет заключительным событием «Недели Хайнера Гёббельса», в течение которой будет показана серия видео-версий его спектаклей, говорится в анонсе Центра универсальных искусств ORTA.

По приглашению ORTA и Гёте-Института Казахстан, Гёббельс обсудит с публикой вопросы тоталитарности в искусстве, необходимости эксперимента и специфики театрального пространства. «Лекция будет интересна всем, кто занимается искусством театра, режиссерам, визуальным художникам, композиторам, актерам, музыкантам, писателям», - отмечают организаторы.

Помимо лекции Гёббельс представит русское издание своей книги «Эстетика отсутствия», которая была выпущена в 2015 году издательством московского Электротеатра Станиславский. Лекция и презентация станут заключительным событием «Недели Хайнера Гёббельса», которая помимо них будет включать серию показов видео-версий его лучших спектаклей.

Показы будут проходить в кафе «Кино», после них зрителям будет предложено принять участие в обсуждении. Расписание показов: 7 марта – спектакль «Черным по белому», 9 марта – спектакль «Хаширигаки», 11 марта – спектакль «Ландшафт с дальними родственниками», 14 марта – спектакль «Вещь Штифтера». Все показы будут начинаться в 20:00. Вход на все события – свободный, по регистрации на сайте ORTA.

Хайнер Гёббельс – немецкий композитор, режиссер музыкального театра и педагог. Обладатель самой престижной театральной премии Европы «Премии Ибсена» (2012), приза «Европа – Театру» (2001), трижды обладатель «Приза Италии» (1982, 1986 и 1996), а также театральной премии «Золотая маска». Дважды номинировался на премию «Грэмми». Автор книги «Эстетика отсутствия» – настольного пособия целого поколения современных художников, музыкантов, режиссеров театра, изданного в 2012 году.

Интервью с Гёббельсом о его способах восприятия театра, работе с темой неподконтрольности мира человеку, отсутствии центрального сообщения в его спектаклях и будущем театральных пространств можно прочесть здесь.