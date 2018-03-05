Сумма микрокредитования должна достигнуть 62 млрд тенге в этом году
​Президент поручил увеличить сумму микрокредитования в 2018 году на 20 млрд тенге
Фото Жанары Каримовой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на совместном заседании палат парламента, поручил правительству увеличить сумму выдаваемых микрокредитов на 20 млрд. тенге, доведя ее до 62 млрд. тенге в 2018 году.

«В рамках проводимой работы по развитию массового предпринимательства среди самозанятого и безработного населения наиболее эффективным механизмом является предоставление льготных микрокредитов. В 2017 году было выделено всего 7200 микрокредитов на сумму 32 миллиарда тенге. При этом еще 5 тысяч человек, обучившихся по проекту «Бастау бизнес» не смогли получить микрокредиты на начало собственного дела. Поручаю в этом году увеличить сумму микрокредитов на 20 миллиардов тенге по сравнению с 2017 году. Количество граждан, получивших микрокредиты должно увеличиться в два раза и достигнуть 14 тысяч», – сказал Назарбаев.

Президент отметил, что микрокредитование позволило открыть свое дело казахстанцам из сельской местности и женщинам-предпринимателям.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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