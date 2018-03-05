​Нацбанк снизил базовую ставку до 9,5%

Регулятор подчёркивает, что в краткосрочной перспективе годовая инфляция может выйти за нижнюю границу 5-7% коридора, однако в среднесрочном периоде инфляция будет держаться на уровне 4-6%. «Учитывая благоприятные тенденции и позитивные оценки в отношении перспектив развития ситуации на внешних рынках и в странах – торговых партнерах, а также ожидания по сохранению роста экономики Казахстана в 2018-2019 годах, Национальный банк продолжит в 2018 году политику постепенного снижения базовой ставки, обеспечивая при этом сохранение нейтральных денежно-кредитных условий», - говорится в сообщении Нацбанка.

С начала 2018 года, как отмечает регулятор, инфляция снижается быстрее ожидаемых темпов. В феврале она достигла 6,5%. Такая динамика обусловлена ослаблением внешнего инфляционного фона и ростом предложения на внутреннем рынке. Низкий уровень инфляции у торговых партнерах Казахстана способствует снижению цен импортных товаров. Кроме того, на фоне отрицательной динамики реальных доходов населения восстановление внутреннего потребления происходит медленными темпами, что оказывает давление на потребительские цены.

По мнению Нацбанка, характер инфляционных рисков в этом году сменился с повышательных на понижательные. Его оценка предполагает, что в 4 квартале 2018 года инфляция может достичь менее 5% из-за слабого потребительского спроса и отсутствия шоков на отдельных товарных рынках. Однако ожидаемое восстановление доходов может в 2019 году довести инфляцию до 4-6%.

Экономическая активность в этого году продолжает демонстрировать рост. По итогам января экономический индикатор составил 104,7%. Рост экономики обусловлен активностью в производственном секторе и связан с ростом мировых цен на энергоресурсы, восстановлением внешнего спроса и наращиванием объемов добычи минеральных ресурсов.

«На фоне замедления инфляции и постепенного выхода экономики на траекторию роста денежно-кредитные условия продолжают стремиться к нейтральности. Политика по дальнейшему снижению базовой ставки обеспечит соответствие будущего уровня инфляции среднесрочному целевому коридору и достижению цели в 4% к 2020 году, несмотря на наличие рисков более быстрого снижения инфляции в 2018 году, поскольку они носят ограниченный и краткосрочный характер», - подчёркивают в Нацбанке.

Следующее решение по базовой ставке регулятор планирует объявить 16 апреля в 17:00 по времени Астаны.