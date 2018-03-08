Токмади сбежал из-под стражи

Он совершил побег из Жамбылской областной больницы между 19:30 и 20:00, говорится в ориентировке полиции, опубликованной порталом Ratel.kz.
В департаменте внутренних дел Жамбылской области Vласти подтвердили информацию о розыске Токмади, не предоставив других деталей. "Да, он (Токмади) сбежал. Пока ищем, никакой информации еще нет", - сказали в полиции.
В МВД Казахстана Vласти сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о побеге Токмади.
Предприниматель Муратхан Токмади в июне прошлого года был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и создании организованной преступной группы. Он позднее признал вину и был приговорен к трем годам лишения свободы.
В октябре прошлого года в фильме, показанном телеканалом КТК, Токмади сообщил, что совершил убийство банкира Ержана Татишева по заказу бизнесмена и политика Мухтара Аблязова. События имели место в 2004 году и тогда расследование пришло к выводу, что Токмади неосторожно обращался с оружием.
В феврале 2018 года в Таразе начался суд над Токмади по делу об убийстве Татишева. Обвиняемый полностью признал свою вину.
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