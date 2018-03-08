Управление внутренних дел Тараза вечером в четверг сообщило о том, что подозреваемый в убийстве банкира Ержана Татишева предприниматель Муратхан Токмади сбежал из-под стражи.

Он совершил побег из Жамбылской областной больницы между 19:30 и 20:00, говорится в ориентировке полиции, опубликованной порталом Ratel.kz.

В департаменте внутренних дел Жамбылской области Vласти подтвердили информацию о розыске Токмади, не предоставив других деталей. "Да, он (Токмади) сбежал. Пока ищем, никакой информации еще нет", - сказали в полиции.

В МВД Казахстана Vласти сообщили, что пока не могут подтвердить информацию о побеге Токмади.

Предприниматель Муратхан Токмади в июне прошлого года был задержан правоохранительными органами по подозрению в вымогательстве и создании организованной преступной группы. Он позднее признал вину и был приговорен к трем годам лишения свободы.

В октябре прошлого года в фильме, показанном телеканалом КТК, Токмади сообщил, что совершил убийство банкира Ержана Татишева по заказу бизнесмена и политика Мухтара Аблязова. События имели место в 2004 году и тогда расследование пришло к выводу, что Токмади неосторожно обращался с оружием.

В феврале 2018 года в Таразе начался суд над Токмади по делу об убийстве Татишева. Обвиняемый полностью признал свою вину.