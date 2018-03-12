Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Токмади

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области проходят прения по делу об убийстве банкира Ержана Татишева. Государственный обвинитель запросил подсудимому Муратхану Токмади 12 лет лишения свободы, сообщает BNews.kz из зала суда.

Токмади обвиняют за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор Ескалиев отметил наличие малолетних детей у Токмади, активное участие в ходе расследования, положительные характеристики и чистосердечное признание. Отягчающих обстоятельств, по мнению государственного обвинения, не имеется.

«Окончательно назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывание наказания назначить в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - озвучил прокурор.

Обвинение утверждает, что вина Токмади полностью доказана, и преступление он совершил преднамеренно. В том числе прокурор подчеркнул, что Токмади ранее признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По версии обвинения, реализуя свой умысел, Аблязов использовал Муратхана Токмади, который находился в дружеских отношениях с банкиром Ержаном Татишевым, в качестве исполнителя убийства. В ходе личных встреч с Аблязовым Муратхану Токмади якобы неоднократно поступали угрозы, в том числе касаемые его семьи. Под давлением бизнесмен дал согласие на убийство.

Главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве Ержана Татишева в 2004 году, начались в Таразе 16 февраля. В ходе разбирательства в суде выступили порядка 80 свидетелей.