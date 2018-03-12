Прокурор считает, что вина бизнесмена полностью доказана
Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Токмади
ФОТО С САЙТА DAMU.KZ

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области проходят прения по делу об убийстве банкира Ержана Татишева. Государственный обвинитель запросил подсудимому Муратхану Токмади 12 лет лишения свободы, сообщает BNews.kz из зала суда.

Токмади обвиняют за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений. В качестве смягчающих обстоятельств прокурор Ескалиев отметил наличие малолетних детей у Токмади, активное участие в ходе расследования, положительные характеристики и чистосердечное признание. Отягчающих обстоятельств, по мнению государственного обвинения, не имеется.

«Окончательно назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывание наказания назначить в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - озвучил прокурор.

Обвинение утверждает, что вина Токмади полностью доказана, и преступление он совершил преднамеренно. В том числе прокурор подчеркнул, что Токмади ранее признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По версии обвинения, реализуя свой умысел, Аблязов использовал Муратхана Токмади, который находился в дружеских отношениях с банкиром Ержаном Татишевым, в качестве исполнителя убийства. В ходе личных встреч с Аблязовым Муратхану Токмади якобы неоднократно поступали угрозы, в том числе касаемые его семьи. Под давлением бизнесмен дал согласие на убийство.

Главное судебное разбирательство по делу Муратхана Токмади, который обвиняется в убийстве Ержана Татишева в 2004 году, начались в Таразе 16 февраля. В ходе разбирательства в суде выступили порядка 80 свидетелей.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токмади сбежал из-под стражи
Новости
Сбежавший из-под стражи бизнесмен Токмади задержан
Новости
​Больше 50 человек, вернувшихся из зон боевых действий, осудили в Казахстане
Новости
​Прокуратура Жамбылской области начала проверку инцидента с заключенным, объявившем голодовку
Новости
2 млн. человек может затронуть снижение налогов с 2019 года
Новости
Обвинение запросило 12 лет лишения свободы для Токмади