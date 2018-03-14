Прием документов будут осуществлять по принципу «одного заявления» через госкорпорацию
В Казахстане намерены упростить процедуры назначения пенсий и установления инвалидности
Фото Жанары Каримовой

Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в ходе пресс-конференции заявила, что процедура установления инвалидности и степени утраты трудоспособности будет упрощена, сообщает Казинформ.

По словам Жакуповой, прием документов по пенсионным выплатам по возрасту, базовым пенсионным выплатам и пенсионным выплатам из ЕНПФ будут осуществлять по принципу «одного заявления» через госкорпорацию.

«В результате все пенсионные выплаты будут перечисляться на один банковский счет пенсионера одновременно, а выплата госгарантии - единовременно. Кроме того, разрабатываются механизмы перевода на проактивный порядок шести госуслуг по назначению социальных выплат», - сказала Светлана Жакупова.

«Учитывая важность, мы с пониманием относимся к созданию условий при установлении инвалидности и степени утраты трудоспособности. В частности, заявитель теперь вместо трех организаций может обратиться только в медико-социальную экспертизу. В дальнейшем мы планируем сделать более доступной и процедуру освидетельствования, исключив личное присутствие граждан и устранив, таким образом, условия для коррупции при принятии решений», - отметила вице-министр.

Также, по данным министерства, на базе биржи труда для самозанятых будет реализован механизм упрощенной регистрации в органах госдоходов и внедрена система учета трудовых договоров. Это позволит отказаться от бумажных трудовых книжек и подготовит почву для внедрения всеобщего декларирования доходов.

По словам вице-министра, персональные сведения по всем получателям услуг обновляются в режиме онлайн, что позволяет осуществлять мониторинг обеспечения социальных прав граждан и при необходимости принимать релевантные решения.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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