Мать мальчика, предположительно подвергавшегося насилию, забирает его из Астаны

Вечером в пятницу мать 7-летнего мальчика из южно-казахстанского поселка Абай, смогла забрать сына из пансионата, куда он был доставлен вместе с бабушкой накануне уполномоченным по правам ребенка Загипой Балиевой.

«Я пыталась маме объяснить, что у нее есть права, что ребенок здесь находится в великолепных условиях. Здесь ему оказывается психологическая помощь (…). Но она мама. Она имеет права в отношении ребенка отказаться от государственной защиты. Она должна написать заявление», - пояснила Балиева журналистам.

Ранее адвокат ребенка заявил, что матери отказываются отдавать сына. На место прибыла специальный прокурор Оксана Кексель, она провела беседу с адвокатом и представителями, а также мамой мальчика, передал корреспондент Vласти.

Балиева пояснила, что маме не отдавали мальчика, потому что женщина была возбуждена. «Ей сразу не отдали ребенка, потому что она в возбужденном состоянии. Только поэтому», - сказала уполномоченный по правам ребенка.

Она также отметила, что пыталась убедить мать мальчика провести только одну медицинскую экспертизу - в Астане.

«Я с ней поговорила и объяснила, что в целях интересов ребенка должна быть проведена одна единственная экспертиза для того, чтобы …. Это здоровье ребенка, это манипуляции. Я говорю, пожалуйста, вы поймите это. Вы можете в эту экспертизу с двух сторон. Нет, я заберу в Алматы, я проведу там экспертизу. Я еще пыталась один на один ей объяснить. Что хорошо, вы согласны, вы можете забрать. Но пожалуйста, вы поймите, что та экспертиза, которую вы проведете, даже международную, но вы забываете, что есть вторая сторона, которая завтра может не согласиться с этой экспертизой. Тогда нужно будет еще одну экспертизу. Но она не слушает, она не хочет слушать. Я хочу забирать. Я не имею права ей отказывать. Потому что она законный представитель, она мама этого ребенка. Я, как уполномоченный, сделала все, чтобы объяснить. Потому что самое главное – здоровье ребенка. Что нужно делать одну экспертизу, которую будут включены все, кого считают обе стороны – международные пусть будут, еще кто-то, пожалуйста. Я, как уполномоченный по правам ребенка сделала со своей стороны все. Но мама имеет право принять решение. И с этим не считаться нельзя», - рассказала Балиева.

Мать мальчика, забрав сына, покинула пансионат, не став беседовать с журналистами.

В начале недели портал NewTimes.kz со ссылкой на газету «С-ИНФОРМ» сообщил о насилии над семилетним ребенком, которое якобы совершили ученики старших классов в селе Абай Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело.

В среду бабушка с ребенком планировали направиться на поезде в Алматы, но были доставлены в департамент внутренних дел региона. Позднее они были доставлены на арендованную квартиру в Шымкенте, где с ними находилась прибывшая в регион уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева. Накануне Балиева привезла семью в Астану, где мальчик, как было объявлено, должен был пройти новую медицинскую экспертизу.

В пятницу на пресс-конференции в Астане Балиева заявила, что не может связаться с мамой мальчика, однако спустя несколько часов уточнила, что сделать это удалось и вечером мать должна прилететь в столицу вместе с адвокатами.