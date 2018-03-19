​Индекс финансового стресса для Казахстана приближается к докризисному уровню

К концу 2017 года индекс финансового стресса для Казахстана составил 0,8%, опустившись с пикового значения конца 2015 года в 6,6%. Укреплению финансовой стабильности способствовало отсутствие негативных событий и более значительное снижение валютного дисбаланса относительно увеличения дисбаланса ликвидности, сообщает российское рейтинговое агентство ACRA.

Как отмечают аналитики, на фоне планомерного снижения базовой ставки и ослабления инфляции с 7,5% в июне 2017 года до 6,5% в феврале 2018 года, а также относительной стабильности валютного курса тенге, рыночные ставки демонстрируют соразмерное сокращение. KazPrime-3M достиг двухгодичного минимума, TONIA также отражает минимальные значения ставки за тот же период. Низкие ставки способствуют общеэкономическому увеличению спроса на заимствования в национальной валюте.

Дисбаланс ликвидности относительно лета 2017 года усилился, что связано с увеличением краткосрочных заимствований средних и крупных нефинансовых компаний на 1,41 трлн тенге. Это происходило на фоне снижения базовой ставки с 12% в январе 2017 года до 10,25% на конец третьего квартала. Частично рост произошел благодаря увеличению банковских займов на 590 млрд тенге.

Депозитные организации в третьем квартале нарастили объем депозитов на 832 млрд тенге или 4,7%. Объем интервенций Национального банка при этом составил почти $140 млн. или около 46 млрд тенге. При этом суммарный выпуск нот Нацбанка составил 18,7 трлн тенге. В итоге, рост краткосрочных заимствований, вызванный сокращением ставок при недостаточном приросте ликвидности, в связи с изъятиями профицитной части ликвидности регулятором, привел к росту дисбаланса по ликвидности.

В конце 2017 года валютные дисбалансы достигли минимальных значений из-за значительного притока валютной ликвидности и прироста валютных активов относительно более сдержанного роста валютных обязательств. В квартальном сопоставлении валютные долговые пассивы финансового сектора увеличились на 240 млрд тенге при уменьшении валютных процентных расходов на 212 млрд тенге. Со стороны активов наиболее значительный прирост отмечается по валютным долговым активам на 766 млрд тенге. Это свидетельствует о достаточном притоке иностранных активов в связи с относительным увеличением сырьевых цен.

Один из потенциальных рисков, с которым может столкнуться финансовая система Казахстана связан с продолжающимся падением реальных доходов населения и выручки нефинансового сектора. В третьем квартале 2017 года реальные доходы населения упали год-к-году на 0,5%, что усиливает уровень просрочки, тем самым побуждая последних к менее оптимальной политике в отношении процентного и валютного рисков.