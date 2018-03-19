Прибыль «КазМунайГаза» в 2017 году благодаря продаже активов выросла на 44% - АФК

«В прошлом году прибыль от прекращенной деятельности составила 789,2 млрд тенге, в 2016 году – 360,9 млрд тенге. 15 декабря 2016 года НК КМГ подписала договор на продажу 51% доли в «KMG International NV» китайским инвесторам, завершение транзакции согласно подписанному договору ожидается в июне 2018 года», - говорится в распространенном сообщении

Убыток от продолжающейся деятельности компании за 2017 год составил 269,7 млрд тенге против 0,7 млрд тенге в 2016 году. Основными причинами роста убытка стали уменьшение валовой прибыли (в 3,7 раз) вследствие опережающего роста себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг (на 52%), увеличение размеров расходов по транспортировке и реализации (на 45%), а также рост финансовых затрат (на 28%) при одновременном сокращении финансового дохода (на 28%), также сказано в пресс-релизе.

По информации АФК, консолидированный объем добычи нефти и газового конденсата по группе компаний КМГ за январь-сентябрь 2017 года составил 17,4 млн тонн нефти (487 тыс. баррелей в сутки), что на 4% больше чем за аналогичный период 2016 года. Консолидированная добыча природного и попутного газа увеличилась на 11% и составила 5,9 млрд м3. За девять месяцев 2017 года было переработано 9,2 млрд тонн сырья (+7%).

Активы компании за отчетный период увеличились на 12,5% до 13,4 трлн тенге. Обязательства НК КМГ за отчетный период увеличились на 21% - с 5,6 трлн тенге до 6,8 трлн тенге. Займы компании (краткосрочные и долгосрочные) составляют 4,2 тенге, 95% которых выражены в долларах США (рост за год на 1,1 трлн тенге). В текущем году компании предстоит погасить облигации на сумму $1,6 млрд, выпущенных на Лондонской фондовой бирже в 2008 году (ставка вознаграждения 9,125%). Собственный капитал КМГ за 2017 год увеличился на 5,5% до 6,6 трлн тенге.

На сегодняшний день основным акционером компании является ФНБ Самрук-Казына (90%) и НБРК (10%). Агентство Рейтер 13 марта со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщило, что Самрук-Казына предложил второй в мире по добыче нефти компании Royal Dutch Shell Plc купить миноритарную долю в НК КМГ, готовящейся к IPO в следующем году.