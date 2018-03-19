В 2018 году компании предстоит погасить облигации на сумму $1,6 млрд
Прибыль «КазМунайГаза» в 2017 году благодаря продаже активов выросла на 44% - АФК
Фото Жанары Каримовой

Чистая прибыль национальной компании «КазМунайГаз» по итогам 2017 года составила 519,5 млрд тенге. Положительная рентабельность компании складывается благодаря продаже активов последние два года, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана.

«В прошлом году прибыль от прекращенной деятельности составила 789,2 млрд тенге, в 2016 году – 360,9 млрд тенге. 15 декабря 2016 года НК КМГ подписала договор на продажу 51% доли в «KMG International NV» китайским инвесторам, завершение транзакции согласно подписанному договору ожидается в июне 2018 года», - говорится в распространенном сообщении

Убыток от продолжающейся деятельности компании за 2017 год составил 269,7 млрд тенге против 0,7 млрд тенге в 2016 году. Основными причинами роста убытка стали уменьшение валовой прибыли (в 3,7 раз) вследствие опережающего роста себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг (на 52%), увеличение размеров расходов по транспортировке и реализации (на 45%), а также рост финансовых затрат (на 28%) при одновременном сокращении финансового дохода (на 28%), также сказано в пресс-релизе.

По информации АФК, консолидированный объем добычи нефти и газового конденсата по группе компаний КМГ за январь-сентябрь 2017 года составил 17,4 млн тонн нефти (487 тыс. баррелей в сутки), что на 4% больше чем за аналогичный период 2016 года. Консолидированная добыча природного и попутного газа увеличилась на 11% и составила 5,9 млрд м3. За девять месяцев 2017 года было переработано 9,2 млрд тонн сырья (+7%).

Активы компании за отчетный период увеличились на 12,5% до 13,4 трлн тенге. Обязательства НК КМГ за отчетный период увеличились на 21% - с 5,6 трлн тенге до 6,8 трлн тенге. Займы компании (краткосрочные и долгосрочные) составляют 4,2 тенге, 95% которых выражены в долларах США (рост за год на 1,1 трлн тенге). В текущем году компании предстоит погасить облигации на сумму $1,6 млрд, выпущенных на Лондонской фондовой бирже в 2008 году (ставка вознаграждения 9,125%). Собственный капитал КМГ за 2017 год увеличился на 5,5% до 6,6 трлн тенге.

На сегодняшний день основным акционером компании является ФНБ Самрук-Казына (90%) и НБРК (10%). Агентство Рейтер 13 марта со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщило, что Самрук-Казына предложил второй в мире по добыче нефти компании Royal Dutch Shell Plc купить миноритарную долю в НК КМГ, готовящейся к IPO в следующем году.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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