Инвестор по покупке доли в Жилстройсбербанке будет определен в середине года – Таджияков

Правительство Казахстана планирует определить финального инвестора, который выкупит 49% доли «Жилстройсбербанка» уже к середине этого года, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Галымжан Таджияков. При этом, заверил он совместно с министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым, государственный банк продолжит выполнять свои обязательства перед гражданами и будет участвовать в льготном кредитовании.

«Все условия, которые сейчас у нас в рамках программы «Нурлы жер» предусмотрены, там одним из ключевых исполнителей, одним из ключевых инструментов реализации программы является «Жилстройсбербанк». Все эти условия сохраняются. Будет и государственная премия выплачиваться, и все остальные условия не поменяются. Единственное что меняется – вместо владельца в лице холдинга «Байтерек» будет стратегический инвестор. Но как инструмент, содержательно, его роль в реализации задач, которые стоят перед нами, не поменяется», - заверил Сулейменов.

По его словам, в результате приватизации государство получает новые дополнительные деньги.

«Мы надеемся (в зависимости от того, какой стратегический инвестор будет выбран - V), новые технологии, новое правильное корпоративное управление, большую эффективность самого этого финансового института. При этом со стороны государства никаких других условий не будет ставиться», - пообещал глава Миннацэкономики.

В свою очередь вице-спикер Владимир Божко напомнил, что практически все деньги, полученные от продажи доли госбанка, пойдут в Национальный фонд.

«То есть банк этот ничего не получит. Все эти деньги уйдут в Нацфонд. Так что банку кроме очередного рекомендатора, который будет давать рекомендации и приносить технологии, ничего не будет», - подчеркнул он.

Заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Галымжан Таджияков сообщил, что, согласно комплексному плану, доля приватизации Жилстройсбербанка миноритарная, то есть, не более 49%. Соответственно, «контроль останется за государством».

«Все действующие льготные условия по ставкам, государственные премии сохранятся в полном объеме, так как они регулируются законом», - заверил он.

Что касается участия банка в государственных программах, то «Жилстройсбербанк» является основным оператором жилищных программ государства и объединяет все жилищные инициативы государства, что «продлится до 2021 года».

«Мы ожидаем, что вкладчики «Жилстройсбербанка» и дальше будут иметь возможность приобретать у государства жилье по льготной цене», - выразил надежду Таджияков, вновь подчеркнув, что от приватизации банка государство ожидает привлечь стратегического партнера, который даст свои ноу-хау.

«Сейчас они объясняют, что стратегического партнера приведут. Что мы выиграем? Если этот партнер придет стратегический, он же будет свои диктовать (условия - V), у него свои правила будут. Какие правила будут, что мы ему разрешаем? Что мы теряем, что находим? Никто конкретно ничего не говорит. Какие правила, какие результаты? Можете вы сказать, в конце концов?», - тут же возмутился депутат Омархан Оксикбаев.

Таджияков признал, что «данный порядок еще с инвесторами не обговаривался», так как еще не определен инвестор.

«Мы планируем, что инвестора, финального инвестора мы определим уже к середине этого года, получим от них финальное предложение, дальнейшая детализация по этому предложению будет оговариваться», - пояснил он, отметив, что в качестве инвестора государство видит «стабильный финансовый институт, с международным опытом, который обеспечит качественное развитие банка».

«Малоубедительно конечно», - резюмировал в свою очередь Божко.