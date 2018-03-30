​Яндекс запустил карту Казахстана с данными о концентрации пыльцы в воздухе

Сервис Яндекс.Погода запустил карту Казахстана, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. С её помощью люди могут узнать где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию, сообщает пресс-служба компании.

Карта информирует о 15 самых распространённых аллергенах и охватывает Западно-Казахстанскую, Актюбинскую и Атыраускую область, части Мангистауской, Костанайской и Кызылординской областей, а также отдельные регионы России, Украины, Беларуси и других государств.

По данным Яндекса, сезон аллергии в Казахстане обычно начинается в апреле. Низкая концентрация пыльцы ольхи, ивы, вяза и орешника будет наблюдаться в воздухе с середины апреля, а в мае зацветут злаковые растения. Но от года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда релевантны.

«Яндекс.Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте ежедневные пробы воздуха, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения», - объяснили в компании.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив его, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.