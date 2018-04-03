Правительство пересмотрело параметры бюджета в сторону увеличения

В ходе заседания правительства во вторник кабинет министров уточнил прогноз социально-экономического развития страны на 2018-2022 года, и как следствие, параметры трехлетнего республиканского бюджета в сторону увеличения. Как сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, рост ВВП в текущем составит 3,8%, курс доллара сохранится на уровне 340 тенге, прогнозы цены на нефть увеличен с 45 до 55 долларов за баррель, а добыча нефти ожидается на уровне 87 млн тонн.

«Основные факторы уточнения прогноза: номинальный ВВП в 2017 году оценивается на уровне 52,4 трлн. тенге. Реальный рост составил 4,0 %, ранее одобренный 3,4 %; рост экономики в январе-феврале 2018 года также составил 4,0 %. Прогноз цены на нефть в 2018 году увеличен с 45 долларов США до 55 долларов США за баррель. Индекс цен на металлы повышен на 0,4%. Расчетный курс тенге к доллару США сохранен на уровне 340 тенге», - сообщил Сулейменов.

С учетом уточненной базы 2017 года, отметил он, номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется в объеме 57,2 трлн. тенге, что выше одобренного в августе показателя на 1,3 трлн. тенге. Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8 %. Отметим, что ранее он прогнозировался на уровне 3,1%.

«ВВП на душу населения увеличится до 9 200 долларов США. Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,3% (выше на 1,2% от одобренного показателя - V). Это связано с ожидаемым более высоким ростом в обрабатывающей промышленности – 5,1% (выше на 2,2% - V). По прогнозам Министерства энергетики объем добычи нефти в 2018 году составит 87 млн. тонн (на 1,0 млн. тонн выше - V)“, - также проинформировал глава Миннацэкономики.

С учетом увеличения мировых цен на нефть и роста экономики экспорт повысится до 54 млрд. долларов, импорт - до 34 млрд. долларов. Инфляция сохранится в ранее утвержденном коридоре 5-7%.