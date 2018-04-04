Нефтедобывающей компания вложила в экономику больше $126 млрд
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Назарбаев отметил большой вклад ТШО в развитие экономики Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на торжественном приеме, посвященном 25-летию ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), отметил большой вклад нефтедобывающего предприятия в развитие экономики страны.

«Более трети от общего объема добычи нефти в стране приходится на ТШО. Предприятие вносит значительный вклад в развитие экономики нашей страны», - сказал Назарбаев .

По словам президента, со дня образования ТШО «этот вклад в казахстанскую экономику напрямую превысил $126 млрд». «Это налоги, дивиденды, закупки товаров и услуг у казахстанских компаний и другое. ТШО вдохнул жизнь в тысячи казахстанских предприятий в самых разных отраслях экономики от машиностроения до сервиса, транспорта, строительства. Особое внимание компания согласованно с нами уделяла социальным проектам региона. На их финансирование было направлено более $1,4 млрд», - сообщил Назарбаев.

Он также отметил, что «правительство Казахстана всегда поддерживало деятельность компании в самые сложные моменты становления». По словам главы государства, «всяких бюрократических закорючек очень много было». «Каждый год мы разбирали и сегодня вышли на такое партнерство, когда все это позади. Надеюсь, что такая взаимная поддержка будет и впредь», - заявил Назарбаев.

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