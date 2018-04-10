Vласть и «Верный капитал» продолжают серию интервью в формате hard talk
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Новый ректор «Нархоза» ответит на вопросы журналистов в прямом эфире
Фото с сайта kaktus.media

16 апреля Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный капитал» проведет очередное открытое интервью в формате hard talk. В этот раз с журналистами встретится новый ректор университета Нархоз Эндрю Вахтель.

Формат hard talk предполагает беседу интересного спикера с несколькими журналистами деловых изданий Казахстана.

Интервью будет транслироваться онлайн в аккаунтах Vласти в Facebook и Youtube. Трансляция начнется 16 апреля, в понедельник, в 10:00. Зрители смогут задавать свои вопросы Эндрю Вахтелю в комментариях.

Позднее запись беседы будет доступна на сайте Vласти.

Vласть и «Верный капитал» в этом году планируют организовать несколько встреч такого формата с самыми яркими и интересными топ-менеджерами и бизнесменами Казахстана. Ранее героями hard talk уже стали Гурам Андроникашвили (ForteBank) и Александр Комаров (Beeline Казахстан).

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