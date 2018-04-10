Новый ректор «Нархоза» ответит на вопросы журналистов в прямом эфире

Vласть и «Верный капитал» продолжают серию интервью в формате hard talk
16 апреля Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный капитал» проведет очередное открытое интервью в формате hard talk. В этот раз с журналистами встретится новый ректор университета Нархоз Эндрю Вахтель.
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