Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к Telegram. Срок ультиматума к компании истёк ещё два дня назад, сообщает Коммерсант .

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации», - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что срок ультиматума Роскомнадзора к мессенджеру Telegram истек 4 апреля - мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей за 15 дней после решения Верховного суда, признавшего соответствующее требование ФСБ законным. Telegram утверждает, что передать ключи шифрования технически невозможно.

5 апреля глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал ситуацию с Telegram прецедентом, по которому должен вынести решение суд. По его словам, такое решение должно подтвердить или опровергнуть существующие правовые нормы.

Власти Казахстана также заявляли о возможности полной блокировки мессенджера, если не будет исполнено решение суда об удалении из его каналов материалов запрещенного общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). В адрес мессенджера направлено официальное уведомление о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Казахстана к материалам ДВК.