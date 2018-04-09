Собственники торговых объектов не реагируют на проверки – КЧС

Трагедия в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре погибло больше 60 человек, и большинство из них – дети, не вызвала реакции у большинства бизнесменов в Казахстане, заявил в понедельник в ходе брифинга председатель комитета по ЧС Владимир Беккер. По его словам, за прошедшие две недели предприниматели могли самостоятельно устранить имеющиеся нарушения по пожарной безопасности, однако не сделали этого.

«Сколько времени прошло с момента трагедии, мы начали проверки, собственники, по сути, не реагируют. Можно же было подготовиться, понятно, что к ним придут. Нарушения, касающиеся эвакуационных выходов, пожарной автоматики, можно было в срочном порядке устранить. К сожалению, реакция не совсем положительная у наших бизнесменов. Почему-то не реагируют на эти вещи. Нас это, конечно, возмущает», - подчеркнул Беккев.

В качестве положительного примера он привел владельца сети ТРЦ Mega Нурлана Смагулова, который «делает достаточно много для того, чтобы его объекты были безопасны».

«Хотя по нормам не положено содержать команду, пожарную машину, один из положительных примеров, они застраховали свое имущество, достаточно много делают, чтобы объект был безопасен. И он делает много, чтобы от его объекта не отвернулись. Он очень правильно это делает и сам инициировал, чтобы на его объекте провели учения. И это не только в Астане, такую же работу инициировал в Алматы», - рассказал председатель комитета по ЧС.

В целом, по его информации, самыми распространенными нарушениями за неделю проверок оказались захламление путей эвакуации, скрутки соединения электропроводов методом скруток, очень много пожарной сигнализации находятся в нерабочем состоянии, отсутствуют первичные средства пожаротушения. На данный момент проверки завешены на 75-ти объектах, но только на трех вообще нет нарушений. В Астане в торговом доме «Анвар» инспекторы выявили 18 нарушений, в ТРЦ «Аружан» - 21 нарушение, в магазине бытовой техники «Сулпак», находящемся на улице Кенесары – 10 нарушений.

Напомним, 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. Как сообщали российские СМИ, очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.