В 2018 году их количество должно уменьшиться ещё на 25%
​Количество налоговых проверок в 2017 году сократилось на 45% - Минфин
Фото с сайта kaztag.kz

За прошлый год количество налоговых проверок в Казахстане сократилось на 45% до 42 018 единиц. С введением новой версии Налогового кодекса в начале этого года их количество может сократиться ещё на 25%, сообщает Казинформ.

«Начатая с 2017 года совместная работа с Генеральной прокуратурой и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по планомерному снижению нагрузки на бизнес в виде проверок и недопущению вовлечения в орбиту уголовного преследования продолжается в текущем году. Главой государства в прошлом году было поручено снизить количество налоговых проверок на 37,5 процента. Нам удалось, по итогам прошлого года, сократить данный показатель на 45%, или уменьшить количество проверок с 76 794 до 42 018 проверок», - заявил во время брифинга в СЦК зампред Комитета госдоходов министерства финансов Мади Такиев.

По его словам, с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2018 года ожидается снижение количества встречных проверок на 25%. Акцент в этих процедурах будет перенесен на тематические проверки по определённым схемам уклонения от уплаты налогов, и тематические проверки «по отдельным вопросам». Хронометражные обследования, по словам зампреда, уже проводятся только «в рамках отработки уведомлений».

Такиев также сообщил, что в рамках нового Налогового кодекса пересмотрены основания назначения внеплановых проверок. Если раньше их было 32, то с новым кодексом стало 12. Улучшены условия налогового аудита при ликвидации юрлиц или прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей для специализированных компаний. Деятельность физлиц, занимающихся частной практикой, будет прекращаться без проведения налоговой проверки.

Для сокращения количества встречных проверок органам госдоходов предоставлено право направлять запросы лицам, осуществляющим операции с налогоплательщиками. Такой практики придерживается Организация экономического сотрудничества и развития.

Как отметил Такиев, все эти меры привели к тому, что в 1 квартале было проведено 6 162 проверки, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом, по актам этих проверок было доначислено 21,5 млрд тенге налогов. Также ведется работа по повышению эффективности камерального контроля.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Проект по строительству студенческих общежитий необходимо решать посредством ГЧП - премьер
Новости
Инвестор по строительству железнодорожной линии в обход Алматы будет определен в ноябре – Касымбек
Новости
Сроки рассмотрения заявки «Казахтелекома» на покупку 75% акций Kcell затягиваются на пару недель
Loading...
Просматриваемые
Новости
Ряд НПО просит отставки детского омбудсмена Загипы Балиевой
Новости
Назарбаев заявил, что столице нужен свой закон
Новости
В Москве горит торговый центр
Новости
Назарбаев отметил большой вклад ТШО в развитие экономики Казахстана
Новости
«Переименуйте улицы, названные в честь людей, не имеющих отношения к Астане», — Назарбаев
Новости
Только три объекта из проверенных 75 торговых центров соответствуют нормам пожарной безопасности – КЧС