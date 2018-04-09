​Количество налоговых проверок в 2017 году сократилось на 45% - Минфин

За прошлый год количество налоговых проверок в Казахстане сократилось на 45% до 42 018 единиц. С введением новой версии Налогового кодекса в начале этого года их количество может сократиться ещё на 25%, сообщает Казинформ .

«Начатая с 2017 года совместная работа с Генеральной прокуратурой и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» по планомерному снижению нагрузки на бизнес в виде проверок и недопущению вовлечения в орбиту уголовного преследования продолжается в текущем году. Главой государства в прошлом году было поручено снизить количество налоговых проверок на 37,5 процента. Нам удалось, по итогам прошлого года, сократить данный показатель на 45%, или уменьшить количество проверок с 76 794 до 42 018 проверок», - заявил во время брифинга в СЦК зампред Комитета госдоходов министерства финансов Мади Такиев.

По его словам, с введением нового Налогового кодекса с 1 января 2018 года ожидается снижение количества встречных проверок на 25%. Акцент в этих процедурах будет перенесен на тематические проверки по определённым схемам уклонения от уплаты налогов, и тематические проверки «по отдельным вопросам». Хронометражные обследования, по словам зампреда, уже проводятся только «в рамках отработки уведомлений».

Такиев также сообщил, что в рамках нового Налогового кодекса пересмотрены основания назначения внеплановых проверок. Если раньше их было 32, то с новым кодексом стало 12. Улучшены условия налогового аудита при ликвидации юрлиц или прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей для специализированных компаний. Деятельность физлиц, занимающихся частной практикой, будет прекращаться без проведения налоговой проверки.

Для сокращения количества встречных проверок органам госдоходов предоставлено право направлять запросы лицам, осуществляющим операции с налогоплательщиками. Такой практики придерживается Организация экономического сотрудничества и развития.

Как отметил Такиев, все эти меры привели к тому, что в 1 квартале было проведено 6 162 проверки, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом, по актам этих проверок было доначислено 21,5 млрд тенге налогов. Также ведется работа по повышению эффективности камерального контроля.