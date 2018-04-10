Мир за ночь. 9-10 апреля 2018 года

США намерены вне зависимости от решения Совбеза ООН отреагировать на сообщения о химической атаке в пригороде Дамаска; новый санкционный список существенно ударил по российским долларовым миллиардерам, которые потеряли более $12 млрд за день; стихийные бедствия в 2017 году в мире были менее смертоносными, чем в предыдущие годы, однако ущерб от них оказался одним из самых значительных в материальном выражении; ФБР провело обыск в офисе адвоката Майкла Коэна, который много лет представляет президента США Дональда Трампа; Uber приобрела сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes.

Стихийные бедствия в 2017 году в мире были менее смертоносными, чем в предыдущие годы, однако ущерб от них оказался одним из самых значительных в материальном выражении, пишет «Интерфакс». Согласно докладу Центра исследований эпидемиологии бедствий (CRED) Лувенского католического университета, наводнения и ураганы, а также оползни и ряд других стихийных бедствий унесли жизни 9 503 человек. По данным CRED, это явно значительно меньше средней годовой цифры в 68 тыс. жизней в период с 2007 года по 2016 год, отмеченный чрезвычайно смертоносными событиями (землетрясение на Гаити в 2010 году, циклон «Наргис» в Мьянме в 2008 году).

Наибольшее число стихийных бедствий в 2017 году произошло в Азии – 136 (43% от общего числа в мире). От 25 из них только в Китае пострадали 15 млн человек. В Индии 15 стихийных бедствий привели к 2,3 тыс. жертв и затронули 22,5 млн человек, говорится в докладе. Хотя 2017 год оказался не самым смертоносным, он стал вторым с 1900 года по размеру нанесенного ущерба. Из 318 бедствий, от которых пострадали 96 млн человек в мире, исследователи CRED указывают на три особенно разрушительных урагана: «Харви», «Ирма» и «Мария». В августе и сентябре 2017 года они прошлись по Карибскому бассейну, достигнув побережья США. Нанесенный ими ущерб оценивается соответственно в $95 млрд, $66 млрд и $69 млрд. В целом природные катастрофы 2017 года обошлись в $314 млрд.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о готовности Вашингтона ответить на «химическую атаку» в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН, пишут «Ведомости». «Мы достигли момента, когда мир должен увидеть справедливость. Это войдет в историю как момент, когда Совет безопасности выполнит свой долг или покажет свою полную неспособность защитить народ Сирии. В любом случае, Соединенные Штаты ответят», – цитирует Хейли издание.

Российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что «факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден» и призвал исходить из того, что «никакой химической атаки не было», передает «Интерфакс». Он отметил, что «российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите» взяли «пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ». Также они «опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков», и никто из них «не подтвердил факта химической атаки». В единственную местную больницу «пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали», тела погибших от химатаки обнаружены не были.

В связи с этим Небензя призвал расследовать инцидент в Думе силами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) «как следует, с выездом на место», а «не заочно, как они это делают в последнее время», передает ТАСС. Небендзя подчеркнул, что сирийская сторона к этому готова. Руководство ОЗХО также заявляло, что готово провести расследование. Небензя призвал экспертов ОЗХО «немедленно, завтра же» вылететь в Дамаск. О химической атаке в пригороде Дамаска 7 апреля заявила сирийская оппозиция. По неподтвержденным данным в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт химической атаки. 9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие 48 часов принять решение в отношении Сирии.

Российские долларовые миллиардеры после введения новых американских санкций и падения биржевых котировок их активов за день потеряли больше $12 млрд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты подсчета журнала Forbes. Больше всего пострадал владелец «Русала» и холдинга En+ Олег Дерипаска – его состояние сократилось на $1,3 млрд. Столько же потерял его партнер по «Норильскому никелю» Владимир Потанин, несмотря на то, что в санкционном списке его нет – бумаги «Норникеля», в котором господину Потанину принадлежит 32,9% (доля Олега Дерипаски – 27,8%), обвалились более чем на 16%.

Виктор Вексельберг, который вместе с партнерами владеет 26,5% акций «Русала» потерял почти $1 млрд. Богатейший человек России, Владимир Лисин, в новый санкционный список не вошел, но за сегодняшний день потерял около $540 млн. Потери крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова – около $530 млн, совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона – около $800 млн, сенатора Сулеймана Керимова – $840 млн. 9 апреля российский рынок пережил сильнейшее дневное падение за четыре года. Из-за санкций США индексы Московской биржи и РТС рухнули на 9% и 11% соответственно. В отрицательной зоне находились акции всех компаний, руководители которых оказались в санкционном списке. Например, бумаги ВТБ «просели» на 10%. Акции «Русала» в начале торгов обвалились на 30%, сделки с ними переводили в специальный режим.

ФБР провело обыск в офисе адвоката Майкла Коэна, который много лет представляет президента США Дональда Трампа. В ходе обыска были конфискованы документы, в том числе переписка Коэна с Трампом, и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс, пишет Русская служба ВВС. ФБР действовало в том числе по наводке спецпрокурора Роберта Мюллера, который возглавляет расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Обыск не был напрямую связан с расследованием, однако был обусловлен информацией, которую Мюллер предоставил прокурорам Нью-Йорка.

Комментируя обыск, президент США Дональд Трамп назвал действия сотрудников спецслужб позорными, а сам обыск сравнил с охотой на ведьм. Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп также назвал команду спецпрокурора Роберта Мюллера «самой предвзятой группой людей». По сообщениям американских СМИ, среди изъятых документов были бумаги, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая утверждает, что у нее была интимная связь с Дональдом Трампом, который на тот момент был женат.

В середине февраля Коэн признался, что из своего кармана заплатил звезде порнофильмов $130 тыс. в 2016 году за несколько дней до выборов. Сам Трамп отрицает обвинения в измене. Он также заявлял, что ему ничего не известно о выплатах Коэна Сторми Дэниэлс. Юрист Коэна Стивен Райан заявил, что обыск провели по ордеру от прокуратуры США по южному округу Нью-Йорка, выписанному отчасти по инициативе спецпрокурора Мюллера. «Обыск закончился изъятием защищенной законом переписки между адвокатом и его клиентом. Такие приемы со стороны правительства неуместны еще и потому, что господин Коэн во всем сотрудничал со всеми правительственными структурами, передал конгрессу несколько тысяч незащищенных документов и давал показания под присягой», – сообщил Райан.

Компания Uber приобрела сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагающий свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско, пишут «Ведомости». Сумма сделки не раскрывается. По словам одного из источников TechCrunch, она составила около $200 млн. Приобретение сервиса не стала неожиданностью. В январе этого года Uber и Jump Bikes запустили проект Uber Bike, с помощью которого клиенты Uber могли арендовать велосипед Jump Bikes через приложение сервиса заказа такси. Гендиректор Uber Дара Хосрушахи заявил изданию The New York Times, что Jump Bikes был «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля Uber. Служба доставки продуктов Uber – UberEats – быстро растет, и компания стремится предоставить различные варианты транспортировки еды потребителям, в том числе при помощи велосипеда.