В январе-апреле 2017 года показатель сложился на уровне 7,8%
В первом квартале объем промышленного производства в Казахстане вырос на 5,3%
Фото Данияра Мусирова

В первом квартале этого года Казахстан увеличил добычу сырой нефти, природного газа и металлических руд. При этом сократилась добыча угля и лигнита, снизилось производство табачных изделий и прочих транспортных средств, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

«Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики», - подчеркнули в ведомстве.

Производство нефти по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросло на 6,1%, медной руды - на 3,8%, муки - на 23,7%, бензина - на 2,6%, портландцемента - на 23,2%, плоского проката - на 14,8%, меди рафинированной - на 2,1%, электроэнергии - на 8,6%. Производство дизельного топлива сократилось на 2,9%.

«Возросло производство продуктов питания, напитков, нефтепереработки, резиновых и пластмассовых изделий, продукции химической, фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения», - также сообщает министерство.

При этом прирост объемов промышленного производства в январе-апреле 2017 года составлял 7,8%.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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