Перевод на русский намерены делать с казахского языка
​Учебники, переведенные с английского языка на казахский, переведут и на русский
Фото Данияра Муссирова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В четверг в Астане презентовали первые 18 книг, переведенные с английского языка на государственный в рамках проекта «100 новых учебников на казахском языке». Теперь же, как заявил президент Нурсултан Назарбаев, эти пособия нужно будет перевести с казахского на русский.

«В этом году необходимо предусмотреть перевод ещё нескольких зарубежных учебников, в том числе, на русский язык для казахских вузов – это тоже важно. Мы же сто (учебников - V) переведем, сейчас только первые 18. Теперь эти учебники на русский перевести у нас не будет никакой проблемы. Это важно для того, чтобы наши студенты получили возможность обучения на лучших мировых стандартах», - заявил Назарбаев.

Он напомнил, что сегодня в мире миллионы людей даже не могут написать своего имени, не говоря уже о получении качественного образования. «По данным организации ООН каждый десятый взрослый житель нашей планеты не умеет писать. Это порядка 800 млн человек. А 270 млн детей школьного возраста никогда не сидели за партой. Вот это надо помнить. Поэтому надо активно использовать созданные условия и всегда стремиться к освоению новых знаний», - подчеркнул президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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